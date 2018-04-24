В Крыму задержали украинца: Украина потребовала объяснений от России

МИД Украины потребовал пояснить причины задержания в Крыму жителя Харькова Александра Стешенко, которого удерживают в крымском пограничном управлении ФСБ с 11 апреля этого года.

"В связи с задержанием А. Стешенко при въезде в оккупированный Крым направили ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания", - сообщила спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

У зв'язку з затриманням О.Стешенка при в'їзді в окуп Крим надіслали ноту РФ з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 апреля 2018 г.

Согласно сообщению общественной организации Крым SOS, Стешенко задержали 11 апреля 2018 года в контрольном пункте "Чонгар" при въезде в Крым. Мужична успел позвонить матери и рассказать, что его задержание проводят сотрудники пограничной службы ФСБ России. 14 апреля 2018 года адвокат Стешенко посетил Пограничное управление ФСБ в Симферополе, где сотрудники управления подтвердили, что Александр Стешенко находится у них, но адвоката не допустили. Спустя два дня ему также было отказано в визите.

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"Необходимо отметить, что на территории материковой Украины Александр Стешенко не принимал участия в общественных инициативах, не является волонтером, а также не принимал участия в антитеррористической операции", сообщает "Крым SOS".

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