"Россия бросит": "Штирлиц" показал заброшенные могилы боевиков "ДНР"

Под Славянском обнаружили кладбище с безымянными могилами.
Под Славянском Донецкой области обнаружили захоронения боевиков "ДНР". На заброшенных могилах не указаны имена, а только дата захоронения.
"Россия бросит тебя, сынок... Всегда! Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск. Фото слева сделано в ноябре 2019 года, правое фото – в феврале 2015", - написал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий "Штирлиц" Штефан.
При этом он указал, что это могилы тех самых, которых там нет.
"Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", - подытожил военный.
Кроме того, он опубликовал фото 2015 и 2019 годов. По снимках хорошо видно, что могилы полностью заросли кустами и травой и за ними явно никто не присматривал.
Напомним, что ранее ненавистный главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что наступил час собирания русских земель.