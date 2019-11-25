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"Россия бросит": "Штирлиц" показал заброшенные могилы боевиков "ДНР"

25 ноября 2019, 16:56

Под Славянском обнаружили кладбище с безымянными могилами.

Боевик ДНР
Боевик ДНР / Reuters

Под Славянском Донецкой области обнаружили захоронения боевиков "ДНР". На заброшенных могилах не указаны имена, а только дата захоронения.

"Россия бросит тебя, сынок... Всегда! Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск. Фото слева сделано в ноябре 2019 года, правое фото – в феврале 2015", - написал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий "Штирлиц" Штефан.

При этом он указал, что это могилы тех самых, которых там нет.

"Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", - подытожил военный.

Кроме того, он опубликовал фото 2015 и 2019 годов. По снимках хорошо видно, что могилы полностью заросли кустами и травой и за ними явно никто не присматривал. 

Могилы боевиков
Могилы боевиков "ДНР" 2015 год
Могилы боевиков
Могилы боевиков "ДНР" 2019 год

Напомним, что ранее ненавистный главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что наступил час собирания русских земель.

фото боевики ДНР кладбище могилы
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