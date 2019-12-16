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У Вакарчука придумали собственный план деоккупации Донбасса

16 декабря 2019, 20:38

Нардеп напомнил главе государства о "красных линиях".

Вакарчук Голос
Вакарчук дал советы Зеленскому по деоккупации Донбасса / УНИАН

Партия Голос и ее лидер Святослав Вакарчук разрабатывают собственный план деоккупации Крыма и Донбасса.

В Facebook музыкант обратился к президенту Владимиру Зеленскому с напоминанием о том, что в воскресенье в зоне боевых действий погиб украинский боец, а Минобороны реагирует лишь обвинениями в адрес РФ о невыполнении обязательств.

"Почему, господин президент, мы продолжаем обсуждать "политическое урегулирование"? О каком "урегулировании" мы можем говорить, если на Востоке продолжают стрелять, а матери получают похоронки?" — написал он.

По словам Вакарчука, огонь по всей линии соприкосновения полностью должен быть прекращен, как минимум, на полгода. Это, считает нардеп, покажет готовность страны-агрессора к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, после чего можно будет начать договариваться.

Читайте такжеВзялся за старое: Вакарчук прогулял более трети заседаний Верховной Рады"Вспомните "красные линии", за которые вышли люди на улицы. Сначала безопасность, потом — что-либо другое. Голосование об "особом статусе" показало, что об этих "красных линиях" кое-кто начал забывать. И политсила президента, и даже одна из политических сил, которая эти линии артикулировала", — добавил он.

Вакарчук считает, что в данный момент Украина движется по вектору, который задал Кремль. В частности, он упомянул о пресловутой формуле Штайнмайера. Политик добавил, что, помимо продолжительного режима тишины, важно достичь полного освобождения заложников.

"А внутри страны мы должны начать разработку нашего общего плана деоккупации Крыма и Донбасса. Который будет включать и блок в сфере безопасности, а также и политический, и экономический, и социальный блоки. Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерам", — отметил он.

Как ранее сообщалось, Виктория Хоменко, пресс-секретарь народного депутата Украины Святослава Вакарчука, высмеяла озвученные полицией мотивы убийства журналиста Павла Шеремета в посте с упоминанием "арийской расы".

Напомним, партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.

Святослав Вакарчук голос деоккупация новости Украины новости Донбасса
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