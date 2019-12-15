Пресс-секретарь Вакарчука влипла в скандал после поста об арийской расе

Спикер Вакарчука продемонстрировала чувство юмора / Фото: Facebook/Виктория Хоменко

Виктория Хоменко, пресс-секретарь народного депутата Украины Святослава Вакарчука, высмеяла озвученные полицией мотивы убийства журналиста Павла Шеремета в посте с упоминанием "арийской расы".

"Увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране решила перекраситься в блондинку. А что для дестабилизации ситуации сделал ты?" – написала Хоменко.

Пост спикера Вакарчука спровоцировал общественный резонанс. Впоследствии Хоменко удалила заявление со своей страницы в соцсети.

Напомним, партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.

Ранее о замораживании конфликта уже говорил нардеп от партии Голос Сергей Рахманин. Он заявил, что с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят.