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"Сакральные жертвы Порошенко": Кива заявил, что подозреваемые в деле Шеремета были агентами СБУ

14 декабря 2019, 19:49

Политик утверждает, что сотрудничали с силовыми структурами три человека.

Кива
Кива заявил, что Порошенко выбирал себе сакральных жертв / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива заявил, что, по неподтвержденной информации, трое из пяти фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками СБУ во время каденции бывшего президента Петра Порошенко.

"По моей пока не подтверждённой информации, трое фигурантов из пяти по делу об убийстве Павла Шеремета, являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины времён Петра Алексеевича Порошенко. И это не единственная практика использования волонтёров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц", - заявил Кива в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Кивы, причины поступка очевидны: бывшее политическое руководство страны пыталось дестабилизировать ситуацию, создать атмосферу ненависти и ослабить позицию правоохранительных органов.

Нардеп привел несколько аргументов, приводя в пример дело Екатерины Гандзюк и других "неудобных" для экс-главы государства людей.

"Я думаю, что мы еще станем свидетелями в ближайшее время громких разоблачений первых лиц государства времен Порошенко", - заключил Кива.

Как ранее сообщалось, Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.

Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.

Петр Порошенко Павел Шеремет Илья Кива новости Украины
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