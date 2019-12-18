В Кабмине опубликовали шокирующие цифры миграции из Украины

Статистика миграции из Украины 2019 шокирует / Фото prm.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал ужасающие данные количества мигрантов из Украины – за девять лет из страны выехали 4 миллиона граждан.

По словам Дубилета, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд миграция Украина – вверх. С 2010 по 2019 год число людей, которые эмигрировали за границу составило четыре миллиона человек.

Читайте такжеВ польском Нацбанке рассказали, сколько в стране заробитчан из Украины"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам министра, безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.

Миграция в Украине 2010-2019 / t.me/dmytro_dubilet/564

Напомним, ранее известный украинский ученый-демограф Элла Либанова заявила, что заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно. Причина в том, что уж слишком отличается уровень и качество жизни в Украине и в тех странах, куда украинцы эмигрируют.

Как сообщал Главред, в течение следующих трех лет Канада планирует принять более миллиона мигрантов со всего мира, однако при этом они они должны быть высококвалифицированными специалистами, которые будут способны "помочь построить более сильную Канаду".