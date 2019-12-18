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В Кабмине опубликовали шокирующие цифры миграции из Украины

18 декабря 2019, 11:35

С 2010 по 2019 год число людей, которые эмигрировали за границу составило четыре миллиона человек.

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Статистика миграции из Украины 2019 шокирует / Фото prm.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал ужасающие данные количества мигрантов из Украины – за девять лет из страны выехали 4 миллиона граждан.

По словам Дубилета, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд миграция Украина – вверх. С 2010 по 2019 год число людей, которые эмигрировали за границу составило четыре миллиона человек.

Читайте такжеВ польском Нацбанке рассказали, сколько в стране заробитчан из Украины"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам министра, безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.

Миграция в Украине 2010-2019
Миграция в Украине 2010-2019 / t.me/dmytro_dubilet/564

Напомним, ранее известный украинский ученый-демограф Элла Либанова заявила, что заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно. Причина в том, что уж слишком отличается уровень и качество жизни в Украине и в тех странах, куда украинцы эмигрируют. 

Как сообщал Главред, в течение следующих трех лет Канада планирует принять более миллиона мигрантов со всего мира, однако при этом они они должны быть высококвалифицированными специалистами, которые будут способны "помочь построить более сильную Канаду".

Кабмин мигранты миграция Дмитрий Дубилет безвиз новости Украины
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