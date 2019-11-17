Эксперт рассказала, можно ли украинских мигрантов заставить вернуться домой

Украинцев за границей действительно ждут, но как дешевую рабочую силу / Фото prm.ua

Заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно. Причина в том, что уж слишком отличается уровень и качество жизни в Украине и в тех странах, куда украинцы эмигрируют. Такое мнение высказала известный украинский ученый-демограф Элла Либанова.

По ее словам, граждане Украины едут за границу не только за зарплатами, но и за качеством жизни, которое у нас значительно ниже, чем в европейских странах. При этом Либанова считает, что желание украинских мигрантов вернуться домой нужно стимулировать. В частности, объяснять людям, что не стоит путать туризм и эмиграцию.

"То, что мы видим в другой стране, когда приезжаем на день-два или неделю - это одно. Но то, с чем мы сталкиваемся, когда едем в эту же страну надолго и работать - это совсем другое", - сказала демограф во время чата на Главреде.

Кроме того, она считает, что Украина должна поддерживать связь со своими мигрантами.

"Нужно организовывать обучение детей, концерты, выставки и тому подобное. Это не стоит много денег. Люди, которые уезжают из страны, должны видеть, что здесь по ним скучают, что их хотят видеть в родной стране, ждут, чтобы они вернулись. На самом деле это дорогого стоит. Но наша власть даже таких символических вещей не делает", - отметила она.

По словам Либановой, украинцев за границей действительно ждут, но как работников. По ее словам, сокращение европеоидной расы означает в том числе и то, что там сокращается и количество рабочих рук.

"Поэтому рабочие руки в Европе нужны. Украинцы не выезжали бы так массово за границу, если бы не было соответствующей миграционной политики в европейских странах, в частности в Чехии, Польше, теперь уже - и в Германии. То есть европейцы ждут украинцев, но как дешевую рабочую силу. А мы, кстати, не привыкли так работать", - заявила эксперт.

Что касается отечественной экономики, которой из-за эмиграции украинцев, уже сейчас не хватает людей, то стоит быть готовыми к тому, что в Украину будут приезжать другие люди, из других бедных стран.

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Напомним, стали известны новые подробности гибели в ангаре для хранения овощей двоих украинских заробитчан. Как оказалось, польский работодатель трудоустроил их за два дня до смерти.

Как сообщал Главред, мертвых украинцев обнаружили в большом ангаре для хранения фруктов и овощей 10 ноября. Мужчины легально работали в Польше – у них были трудовые визы и приглашение от агропредпринимателя. Судя по всему, украинцы задохнулись в ангаре – оттуда сначала выкачали воздух, а потом запустили газ, который помогает хранить фрукты и овощи годами.