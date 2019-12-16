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Канада открыла двери для миллиона мигрантов со всего мира

16 декабря 2019, 07:00

К 2020 году страна примет миллион высококвалифицированных специалистов.

Джастин Трюдо на саммите G20 попросил Владимира Путина освободить взятых в плен украинских моряков
Джастин Трюдо  / Reuters

В течение следующих трех лет Канада планирует принять более миллиона мигрантов со всего мира, однако при этом они они должны быть высококвалифицированными специалистами, которые будут способны "помочь построить более сильную Канаду".

Соответствующий мандат передал премьер-министр Канады Джастин Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино. В документе говорится о том, что министр должен удостовериться "в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода", передает Украинская правда.

Трюдо также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, журналистам и гуманитарным работникам, которым на родине угрожает опасность. В целом, за год планируется переселить 250 человек.

Напомним, в польском Нацбанке рассказали, сколько в стране заробитчан из Украины. Выяснилось, что на данный момент в Польше трудятся 900 тысяч граждан Украины.

Ранее известный украинский ученый-демограф Элла Либанова заявила, что заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно. Причина в том, что уж слишком отличается уровень и качество жизни в Украине и в тех странах, куда украинцы эмигрируют. 

Канада мигранты Джастин Трюдо новости Украины и мира
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