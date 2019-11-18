Сколько украинцев в мире: демограф назвала примерную цифру

Элла Либанова насчитала примерно 55 миллионов украинцев / УНІАН

Известный украинский ученый-демограф Элла Либанова, которая ранее заявила, что заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно, назвала примерное число украинцев в мире.

По ее словам, численность украинцев уменьшается.

"Нас становится все меньше из-за процесса естественного сокращения, которое существенно усиливается миграцией", - сказала демограф во время чата на Главреде.

Либанова озвучила, сколько украинцев в мире. По ее подсчетам, в Украине – 40 миллионов человек, везде по Европе - около 8 миллионов, чуть больше 1 миллиона в Канаде, немного меньше в Аргентине, в США - примерно миллион, в России - примерно 5 миллионов. Таким образом, демограф насчитала в общем примерно 55 миллионов украинцев.

"По моим оценкам, постоянное население Украины составляет 38-40 миллионов. А имеющегося населения, безусловно, меньше - примерно 35-37 миллионов. Это если считать без Крыма и неподконтрольной Украины части Донбасса. Перепись покажет, насколько я ошибаюсь", - добавила она.

По мнению Либановой, если бы в Украине существовал полноценный демографический реестр, тогда была бы возможность более точно вести текущий учет.

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Напомним, украинское правительство решило, когда проведет в Украине перепись населения. Согласно плану Кабинета министров, считать украинцев будут в конце следующего года.