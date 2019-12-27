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Продался за $600: в Киеве задержали копа-предателя

27 декабря 2019, 01:09

Правоохранитель "сливал" секретные данные в Россию.

Полицейского поймали "на горячем" / Фото ГБР

В Киеве задержали следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранителя подозревают в продаже в Россию информации с ограниченным доступом.

За "слив" секретных данных украинский коп должен был получить 16 тыс. 350 гривен.

"Следствием установлены неоднократные факты получения правоохранителем средств с территории Российской Федерации – вероятно за распространение информации с ограниченным доступом", – сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Полицейского задержали во время очередного случая продажи информации. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона. 

Напомним, ранее в Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российской ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

В ноябре ФСБ задержала в Ростовской области российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным российских силовиков, мужчина собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины.

шпионаж полиция Харьковская область ГБР новости Украины
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