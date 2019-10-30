В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ

Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.
В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российской ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.
Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора, передает пресс-служба ведомства.
За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины. Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ.
Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи.
Мужчине "светит" до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее на Донбассе нашли мертвым агента ФБР - СМИ.