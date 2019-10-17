Экс-замминистра времен Порошенко обвинили в шпионаже в пользу РФ

СБУ расследует дело о госизмене

Бывший заместитель министра экономического развития и торговли вел работу, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.

Соответствующее расследование по статье госизмена ведет Служба безопасности Украины, говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 2017 года экс-чиновник вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics - гражданин Украины и директором Государственного предприятия Украинский центр Безпека совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Читайте такжеДело о госизмене: суд решил судьбу обвиненного в шпионаже переводчика ГройсманаВ частности, с 2015 года гражданин США по заданию спецслужб РФ добывал сведения о планах поставки оружия и боеприпасов в ВСУ. С этой целью он устанавливал контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий.

При этом он вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП в преступный сговор, узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм., отмечается в материале

Подозреваемые, заранее не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП Безпека и заводом Артем секретного контракта в 2017 году на выполнение государственного оборонного заказа.

По нему на завод должно было быть закуплено и поставлено оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

На сегодня проводится исследование указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. Суд в октябре текущего года удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу.

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Директором ГП Украинский центр Безпека является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перед встречей президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко Украина отпустила белорусского шпиона.