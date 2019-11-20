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Шпионил в пользу Украины: ФСБ схватила российского военнослужащего

20 ноября 2019, 16:55

Утечка информации могла нанести ущерб обороноспособности России.

Сотрудники ФСБ
ФСБ задержала шпиона / "Прямий"

В Ростовской области ФСБ, которая ранее планировала гнусную провокацию против украинской армии, задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

По информации, задержанный служил в Южном военном округе. По предварительным данным ФСБ, мужчина собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины.

Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности России.

Имя задержанного пока не разглашается, передают росСМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Читайте такжеСенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках ФСБНапомним, ранее сообщалось, в Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российской ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора, передает пресс-служба ведомства.

За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины. Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ.

ФСБ задержание шпион Минобороны Украины новости России
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