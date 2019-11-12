СБУ сорвало гнусную провокацию ФСБ против украинской армии: подробности

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

ФСБ РФ планировала масштабную провокацию в медиапространстве против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители Службы безопасности Украины.

По их данным, для спецоперации российская спецслужба пыталась использовать украинского десантника. Этот мужчина в 2018-м прибыл из аннексированного полуострова РФ Крым и поступил на контрактную службу в ВСУ.

Согласно плану, десантник должен был совершить дезертирство, а потом выступать на российских телеканалах и в пропагандистских СМИ с "разоблачающими" заявлениями.

Мужчина был задержан СБУ во время попытки пересечь административную границу с аннексированным Крымом. С собой у него были документы об участии в боевых действиях на востоке Украины и собранная во время военной службы информация.

Сейчас экс-военнослужащий взят под стражу. Расследование продолжается

Напомним, ранее топовый российский пропагандист Владимир Соловьев впал в истерику из-за уголовных дел, открытых против него СБУ.



