"Бандеровцы травят": пропагандист Соловьев впал в истерику из-за уголовных дел СБУ

Владимир Соловьев / provedy.ru

Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующее письмо за подписью замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

"СБУ открыла уголовное производство против Владимира "соловьиный помет" Соловьева. Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства. Это уже большой шаг вперед", — написал в Fасеbооk Гончаренко.

/ Фейсбук А.Гончаренко

Он добавил, что следствие будет проводиться в Украине, однако запрос может быть направлен в Италию, где у российского пропагандиста имение и вид на жительство.

Сам Соловьев в комментарии ресурсу 360 заявил, что в действиях украинской стороны нет "ничего нового".

"Не возбудили пока [дело]. Там написано, что проводится проверка. Там написано, что СБУ проводит проверку. Ну а что с них взять. Наверно, заведут. Это же неудивительно, когда нацисты и бандеровцы пытаются травить еврея. Это абсолютно в логике бандеровского государства", — сказал Соловьев.

Напомним, ранее украинские политологи подрались в студии у Соловьева.