Знатный махач: украинские политологи подрались в студии у Соловьева

В очередной раз украинские политологи изображали из себя "мальчиков для битья" на российском пропагандистском ТВ.
Василь Вакаров и Александр Семченко подрались прямо в студии студии пропагандистской телепрограммы Вечер с Владимиром Соловьевым на канале Россия 1.
Соответствующее сообщение и видеозапись драки опубликовал в Twitter сам топовый российский пропагандист.
В ролике видно, как во время рекламной паузы Вакаров и Семченко устролили конфликт. Весьма быстро дело дошло и до драки. Соловьев и другие участники телепередачи кинулись их разнимать, в чем и преуспели.
ЭКСКЛЮЗИВ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2019年10月29日
Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm
Напомним, ранее с росТВ с оскорблениями выгнали украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Позднее, он сам в прямом эфире попросил красную карточку, означающую изгнание из студии.