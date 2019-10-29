Знатный махач: украинские политологи подрались в студии у Соловьева



​​Владимир Соловьев / РБК

Василь Вакаров и Александр Семченко подрались прямо в студии студии пропагандистской телепрограммы Вечер с Владимиром Соловьевым на канале Россия 1.

Соответствующее сообщение и видеозапись драки опубликовал в Twitter сам топовый российский пропагандист.

В ролике видно, как во время рекламной паузы Вакаров и Семченко устролили конфликт. Весьма быстро дело дошло и до драки. Соловьев и другие участники телепередачи кинулись их разнимать, в чем и преуспели.

ЭКСКЛЮЗИВ



Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2019年10月29日

Напомним, ранее с росТВ с оскорблениями выгнали украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Позднее, он сам в прямом эфире попросил красную карточку, означающую изгнание из студии.