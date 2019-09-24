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Украинской политолог попросил выгнать его из студии росТВ

24 сентября 2019, 22:16

Украинец возмутился, что в Москве ему не позволяют высказать свою току зрения.

Вячеслав Ковтун
Вячеслав Ковтун / Скриншот

Политолог из Украины Вячеслав Ковтун попросил ведущего программы Кто против? на телеканале Россия 1 Дмитрия Куликова удалить его из студии прямого эфира.

Ковтун попросил показать ему красную карточку, означающую изгнание из студии. Он объяснил это тем, что ему не дают говорить. Пере этим ведущий прервал его речь с перечислением имущества, изъятого у полковника ФСБ России Кирилла Черкалина, которого обвиняют в коррупции.

Ковтун заговорил о деле Черкалина в связи с обсуждением задержания на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктории, которая вместе с сообщниками пыталась пронести через границу незадекларированные 650 тысяч евро наличными.

"Вот такие у вас честные ФСБ-шники. А вы рассказываете о жене Князева", — сказал Ковтун.

После изгнания Ковтуна из студии ведущий передачи объяснил разницу, по его мнению, между делом Черкалина и Князевой. По его словам, изъятые у Черкалина средства пойдут в российский бюджет, а Князев "подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла".

Как ранее сообщалось, в Польше с крупной суммой была задержана Виктория Князева. Позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.

Сам Князев также отреагировал на "задержание" экс-жены. Глава Нацполиции пожаловался, что вместе с бывшей женой стал объектом "информационной атаки".

Россия 24 РосТВ Вячеслав Ковтун новости России новости Украины и мира
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