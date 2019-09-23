"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммы

С крупной суммой задержана экс-жена Сергея Князева, узнали журналисты / УНИАН

В Польше таможенники с крупной суммой задержали бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева - Викторию.

Экс-жена Князева задержана на автопереходе Хребенне - Рава-Русская в воскресенье, 22 сентября, пишет Страна со ссылкой на источники.

Нардеп и журналист Александр Дубинский в Telegram утверждает, что по своим каналам узнал о подготовке к увольнению Князева с поста.

Политик полагает, что бывшая супруга полицейской "шишки" вывозила наличку до публичного заявления об отставке - "Типа, успеть протащить… под полой мундира".

"Выяснил по своим каналам, что Аваков (глава МВД Арсен Аваков - Ред.) еще неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого на днях попалась с 0,5 (0,65) млн € на польской границе…", - сообщил народный избранник.

По мнению Дубинского, инцидент с экс-женой Князева является классическим примером вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке.

С крупной суммой задержана Виктория Князева, узнали журналисты / Facebook/Виктория Князева

Ранее СМИ писали, что в Польше на автопереходе Хребенне - Рава-Русская задержали жену полицейской "шишки", перевозившую в авто Mercedes 650 тысяч евро, которые не были задекларированы. Злоумышленница якобы была в компании двух украинцев и одного хорвата.