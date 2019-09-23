"Еду за баблом": в Польше задержали жену полицейской "шишки" с 650 тыс. евро

Пересечение границы обеспечивали представители Пограничной службы Украины / Фото Facebook Павел Верещагин

Польские таможенники задержали на автопереходе Хребенне – Рава-Русская жену высокопоставленного чиновника Нацполиции Украины, имя которого не называется, с более полумиллионом евро.

Вместе с супругой полицейской "шишки" в Мерседесе ехали еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Причиной задержания стало недекларирование 650 тысяч евро. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Павел Верещагин.

По его словам, пересечение границы обеспечивали представители Пограничной службы Украины. Верещагин не стал разглашать фамилию задержанной жены полицейского чиновника.

Украинцы с иронией отнеслись к сообщению:

"Со временем окажется, что деньги им подбросили, чтобы дискредитировать доблестную полицию... А женщину вообще насильно вывозили... И это была совместная спецоперация с поляками!", - пишет Елена Ветушенко.

"Вертолёты для МВД покупать ехали, наверное )))", - отметил Олег Насонов.

"Еду за баблом" , - добавил Михаил См.

Напомним, в Греции 10 сирийских мигрантов пытались вылететь в Швейцарию, притворившись волейбольной командой из Украины. Сирийцы одели одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки.