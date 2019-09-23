Хотели мотнуть в Цюрих: нелегалы из Сирии прикинулись украинскими волейболистами

Сирийцы были одеты в одинаковую спортивную форму / Фото Twitter @ZionTechGroup

В Греции 10 сирийских мигрантов пытались вылететь в Швейцарию, притворившись волейбольной командой из Украины. Сирийцы одели одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки.

Нелегальных мигрантов задержали 22 сентября в аэропорту Афин, сообщает Ekathimerini. Паспорта, с которыми путешествовали нелегальные мигранты, оказались украденными или утерянными. Целью сирийцев был швейцарский Цюрих.

Фейковым спортсменам будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.

‘Volleyball team’ of Syrian migrants arrested after posing as sportsmen to enter Europe: TEN migrants were arrested at Athens airport trying to sneak into Europe posing as a top volleyball team booked to play in a tournament. Cops say the chancers… https://t.co/ZRXMsKEOMBpic.twitter.com/dzZJ601ny1 — Zion Tech Group (@ZionTechGroup) September 22, 2019

Напомним, ранее в Средиземном море греческие правоохранители задержали украинскую яхту, на борту которой находились 57 нелегальных мигрантов. Членами экипажа судна были трое украинцев.