У побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов

У побережья Греции задержали украинскую яхту / dpsu.gov.ua

Украинскую яхту, на борту которой находились 57 нелегальных мигрантов, задержали в Средиземном море греческие правоохранители. Члены экипажа судна - трое украинцев.

При этом граждане Украины выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем на маломерных яхтах, рассказали в в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Там отметили, что ГПСУ получила информацию о деятельности преступной группы, которая организовала незаконную переправку беженцев, в частности в страны Европы, особенно нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. В состав группы входили граждане Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции, которые привлекали к незаконной деятельности за рубежом украинцев. "Сейчас известно о как минимум 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей", - сообщили в ведомстве.

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В результате принятых совместных мер Госпогранслужбы с Европейским полицейским управлением (Европол), в Средиземном море, в Каламакском морском регионе Палиовуна, правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту, на которой перевозили 57 мигрантов.

А уже на следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, который на протяжении 2017-2018 годов, в том числе в последнем случае, передавал завербованных граждан Украины за границу, где их в дальнейшем вовлекали в указанную противоправную деятельность.

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В сообщении уточняется, что в этой преступной схеме граждане Украины, которые осуществляли непосредственную переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности.

"Их вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления. В большинстве случаев для побуждения украинцев к совершению противоправной деятельности применялись мошеннические методы убеждения, им не доводилась настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах, и в 100% случаев не сообщались негативные последствия, в случае их задержания правоохранительными органами", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюрьмах на границей удерживаются 290 украинских моряков.

Как известно, в Греции украинские моряки получили десятки лет тюрьмы за перевозку нелегалов.