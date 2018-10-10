Почти три сотни украинских моряков удерживаются в тюрьмах за границей

В основном украинцы попадают за решетку из-за перевозки нелегалов и контрабанды / vesseltracker.com

По состоянию на 9 октября 2018 года в тюрьмах на границей удерживаются 290 украинских моряков.

Втягивание украинцев, служащих на кораблях, в противозаконные мероприятия, достигла невероятного размаха - большинство из заключенных отбывают сроки за перевозку нелегальных мигрантов либо контрабанду, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

9 октября консульская служба МИД и профсоюз работников мортранса Украины представили проект предупреждения втягивания моряков в преступную деятельность на море.

Директор департамента Сергей Погорельцев отметил, что в последние годы количество граждан Украины, задержанных из-за перевозки мигрантов или контрабанды, превысило все разумные границы.

Глава профсоюза мортранса Украины Михаил Киреев отметил, что подобная проблема характерна для множества стран, имеющих собственный морской флот.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков.