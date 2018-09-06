В Греции украинские моряки получили десятки лет тюрьмы за перевозку нелегалов

В Греции осудили украинских моряков / Facebook.com

В греческом городе Каламата суд приговорил четверых украинских моряков к 25 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов, а еще двое получили по 18 месяцев заключения.

Получение двумя украинскими моряками относительно небольших сроков лишения свободы объясняется тем, что они сами вызвали полицию, когда их начали заставлять перевозить нелегалов, рассказал жена одного из заключенных Алена Ульянова.

По греческим законам украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту, поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения, отметил адвокат Ульянова Димитриус Каунис. Однако в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет, пишет "Слідство.Інфо".

"Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах", – пояснил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков.