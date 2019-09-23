"Чуть ли не мешки с деньгами": Князев отреагировал на "задержание" экс-жены

Виктория Князева не перевозила крупную сумму и не была задержана, утверждает Сергей Князев / npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что его бывшая жена Виктория не перевозила чуть ли не мешки с деньгами и не была задержана.

Информация о том, что Виктория Князева перевозила крупную сумму, - ложь, написал глава Нацполиции на своей странице в Facebook.

По словам Князева, он и его экс-супруга стали объектами "информационной атаки".

"…Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ею чуть ли не мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что его бывшая жена является сотрудником крупной строительной компании и пересекала польскую границу с главой компании, у которого были с собой задекларированные деньги, полученные от продажи торгового помещения.

"Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов относительно задекларированных деньг польским государственным служащим не хватило… принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - утверждает он.

Ранее СМИ писали, что 22 сентября в Польше на автопереходе Хребенне - Рава-Русская с крупной суммой была задержана Виктория Князева. Позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.