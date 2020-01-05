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Епифаний оценил вероятность легализации медицинской марихуаны

5 января 2020, 20:23

Предстоятель ПЦУ поддерживает те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья.

митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний / скриншот

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал вопрос о возможной легализации в Украине медицинской марихуаны.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, ПЦУ пока не углублялась в вопрос.

"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления относительно вакцинации, тех актуальных вопросов, которые сейчас беспокоят в целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека", - отметил Епифаний.

Он добавил, что пока государство еще не разработало определенного четкого видения или законопроекта по этому вопросу.

"Когда мы будем видеть, что это вопрос нормированный уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, или поддерживаем, или не поддерживаем", – резюмировал Епифаний.

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Напомним, ранее Епифаний прокомментировал вопрос о возможном переносе празднования Покровы и других праздников.

марихуана Митрополит Епифаний ПЦУ Украина
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