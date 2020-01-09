Кровавое месиво: под Одессой жестоко избили ветерана АТО

На мужчину напали сзади двое и разбили ему голову / Скриншот

Неизвестные в Подольске Одесской области устроили жестокое избиение ветерана АТО Саши Ангела (Sasha Yangol).

Как рассказал пострадавший в Facebook, на него напали сзади двое, при этом разбили голову.

Он также подчеркнул, что ранее уже к нему приходили домой с угрозами, однако полиция отпустила нападавших.

По словам активиста Игоря Кравца, нападение имеет признаки заказного именно из-за правозащитную деятельность ветерана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сын депутата Оппоблока жестоко избил ребенка на Новый год.