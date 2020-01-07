"Закрой рот, б*ядь": сын депутата Оппоблока жестоко избил ребенка на Новый год

Сын Виктора Ярового / скриншот

Супруга сын депутата Днепровского горсовета от партии Оппозиционный блок Виктора Ярового показала издевательства над сыном. Так, Александра Яровая обнародовала кадры, на которых запечатлены методы "воспитания" ее мужа.

"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала девушка в комментарии к видео, которое опубликовала в Facebook.

При этом Яровая отметила, что ее муж с ними не живет, но ранее часто поднимал руку и на нее.

На видео хорошо слышно, как мальчик просит отца отпустить его, но мужчина непреклонен, заламывает руки малолетнему сыну, давит ему на ноги коленом и кричит: "Закрой рот! Закрой рот, б*ядь".

Как ранее сообщал Главред, в Черниговской области отец насиловал свою малолетнюю дочь.