"Закрой рот, б*ядь": сын депутата Оппоблока жестоко избил ребенка на Новый год

Сын депутата Днепровского горсовета от партии Оппозиционный блок Виктора Ярового уже не живет со своей супругой.
Супруга сын депутата Днепровского горсовета от партии Оппозиционный блок Виктора Ярового показала издевательства над сыном. Так, Александра Яровая обнародовала кадры, на которых запечатлены методы "воспитания" ее мужа.
"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала девушка в комментарии к видео, которое опубликовала в Facebook.
При этом Яровая отметила, что ее муж с ними не живет, но ранее часто поднимал руку и на нее.
На видео хорошо слышно, как мальчик просит отца отпустить его, но мужчина непреклонен, заламывает руки малолетнему сыну, давит ему на ноги коленом и кричит: "Закрой рот! Закрой рот, б*ядь".
Как ранее сообщал Главред, в Черниговской области отец насиловал свою малолетнюю дочь.