"Информатаки и манипуляции": Гончарук объяснил свою отставку

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о своей отставке. По его словам, заявление написано на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и оно находится у президента Владимира Зеленского.

"Я обратился к президенту, передал заявление об отставке. Оно оформлена в соответствии с Конституцией и написана на имя главы ВР. Президент может ее внести в Раду", – сообщил премьер во время своего выступления в Верховной Рады в пятницу, 17 января.

При этом он указал на политическую мотивацию данного решения.

"Это связано с тем, что мы одна команда, мы все пришли во власти менять страну благодаря Зеленскому. Мы все его уважаем и для нас очень важно иметь уважение внутри команды. В последнее время относительно правительства очень много информационных атак и манипуляций, цель которых посеять раздор в команде, создать видимость, что кто-то не уважает президента… Поэтому правительство продолжает работать в штатном режиме до тех пор, пока президент не решит, кто и где может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - подытожил Гончарук.

В свою очередь, Разумков сообщил, что заявление на его имя не поступало.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке является политическим.