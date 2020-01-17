В Слуге народа объяснили, почему Гончарук ошибся адресом с заявлением об отставке

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / УНИАН

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке является политическим, заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

По ее словам, в соответствии с законодательством, такое заявление должно быть подано в Аппарат Верховной Рады Украины, а не в Офис президента.

Как подчеркнула она в комментарии журналистам, исходя из этого, заявление Гончарука об уходе со своей должности является политическим.

Верещук добавила, что "речь не идет о пиар-акции Гончарука, поскольку экономическая ситуация в стране сложная и поэтому это было бы недопустимо".

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Напомним, ранее в Кабмине прокомментировали отставку Гончарука и подчеркнули, что лишают источников доходов "воров бюджета".