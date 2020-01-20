Скандальное решение: замом Венедиктовой назначен адвокат Януковича

ГБР / Соцсети

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова приняла решение и назначила своими замами экс-сотрудника СБУ Александра Соколова и адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Об этом информированный источник сообщил Українським Новинам

"Бабиков и Соколов", - сказал он, говоря о назначениях заместителей Венедиктовой.

Также по информации источника СМИ, оба они прошли конкурс и выиграли в нем.

Отметим, Бабиков ранее, кроме того, что был адвокатом Януковича, работал в Генеральной прокуратуре. Соколов ранее работал в харьковском подразделении СБУ.

Напомним, ранее, 27 декабря 2019-го Роман Труба был уволен с должности главы ГБР указом президента Владимира Зеленского. Временно исполняющим обязанности была назначена нардеп из фракции Слуга народа Ирина Венедиктова.

Позднее, 1 января в ГБР заявили, что ведомство по итогам прошлого года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".