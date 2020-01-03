Куча нарушений: Ирина Венедиктова рассказала о проблемах в ГБР при Трубе

Сотрудники ГБР / Соцсети

Представители нового руководства Госбюро расследований обнаружили серьезные нарушения условий работы следователей.

Такое заявление сделала врио главы ГБР Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ведомства в социальной сети Facebook.

По ее словам, в здании ГБР также отсутствуют кабинеты для проведения допросов, отсутствуют комнаты для хранения вещдоков. Кроме того, в штате нет специалистов, которые имели достаточную классификацию по работе с имеющимся оборудованием. Далее, по словам Венедиктова, в четырех управлениях оперативных подразделений трудились исключительно руководители - без подчиненных.

Напомним, ранее, 27 декабря 2019-го Роман Труба был уволен с должности главы ГБР указом президента Владимира Зеленского. Временно исполняющим обязанности была назначена нардеп из фракции Слуга народа Ирина Венедиктова.

Позднее, 1 января в ГБР заявили, что ведомство по итогам прошлого года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".