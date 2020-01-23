Украина показала положительную динамику в рейтинге коррупции

Коррупция в Украине снижается / УНИАН

В рейтинге Индекс восприятия коррупции в сравнении с данными за январь 2019 года Украина опустилась на шесть позиций.

Как свидетельствуют данные исследования восприятия коррупции, обнародованные международной антикоррупционной организацией Transparency International, в сравнении с 2017 годом украинское государство демонстрирует крайне положительную динамику. Рядом в рейтинге оказались Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

В данном рейтинге Украина опережает Россию, которая за многие годы не меняет свою позицию.

Максимальную нетерпимость к коррупции среди соседних стран, согласно исследованиям, демонстрируют Польша и Словакия. В текущем году снижение индекса зафиксировано у Румынии, Венгрии и Молдовы.

Эксперты подчеркивают, что данный индекс восприятия коррупции показывает сравнительную характеристику за последние два года.

Читайте также"Мы их трахнем": Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупциейИсполнительный директор TI Украина Андрей Боровик пояснил, что с начала 2017 года в Украине происходило свертывание реформ и борьбы с коррупцией.

"Последние несколько лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными", — заявил Боровик.

К слову, организация предоставила Украине 12 рекомендаций для борьбы с коррупцией. По состоянию на январь 2020 года выполнено лишь шесть из них. Среди замечаний антикоррупционеров - украинские власти не усилили контроль за финансированием партий, не изменили способ формирования органов судейского самоуправления и не привлекли к ответственности подозреваемых в нападении на активистов.

Напомним, в Италии прокуратура Милана требует привлечь к ответственности сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег.