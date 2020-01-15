"Отмыли 18 миллионов долларов": в Италии сына Азарова будут судить за коррупцию

Алексей Азаров купил две вилы на Сардинии / wikipedia.org

В Италии прокуратура Милана требует привлечь к ответственности сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег.

Как сообщает Громадське ТБ со ссылкой на издание Corriere della Sera, в материалах дела обвиняют семью Азарова в отмывании 18 миллионов долларов во время покупки в 2012 году двух вилл на острове Сардиния. Предположительно, эти деньги Азарову дал Клюев на назначение вице-премьером.

Часть денег была замечена на счетах в банке Австрии, туда средства поступили с кипрской компании. Австрийский филиал возглавлял посредник Фридрих Бублий, которого называют доверенным лицом семьи Азаровых. Впоследствии в 20212 году австрийская фирма выкупила фиктивную итальянскую компанию, которую затем использовали для покупки двух вилл на Сардинии. Однако сейчас вилы Азаровых в рамках следствия находятся под арестом.

Отец и сын Азаровы скрываются от следствия. С 2014 года они находятся под санкциями ЕС.

Напомним, к телекомпании Макси-ТВ применены штрафные санкции в сумме более 100 тысяч гривен за трансляцию передачи Гордон, в которой принял участие бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в видеообращении выдал очередной фейк о бандеровцах и карателях, которые бесчинствуют на западной Украине, а 70 лет назад вообще истребляли людей.