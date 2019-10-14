"Пишоу нахий, Киля":"урод рашистский" Азаров обвинил Порошенко и Турчинова в потере Крыма

Азаров обвинил Порошенко и Турчинова в потере Крыма / 112.ua

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в Россию и ранее шокировал общественноть нафталином, впомнил Майдан и заявил, что его исполнители - Сергей Пашинский и Александр Турчинов – должны сесть на скамью подсудимых.

"Это Турчинов прежде всего, это Пашинский и целый ряд других [политиков] рядом с ними. Давайте не будем забывать, что многие олигархи занимались подготовкой, выделяли финансирование, предоставляли людей для этого дела и так далее. Это была серьезнейшая операция, которую недооценил Янукович как президент и [верховный] главнокомандующий", - отметил Азаров в интерью Дмитрию Гордону.

Также Азаров "наехал" на бывшего спикера Рады Андрея Парубия.

"Я еще одного деятеля забыл – это Парубий, но он был относительно на вторых ролях… Это люди, которые организовывали, готовили переворот и в конце концов осуществили кровопролитие на Майдане", - убежден Азаров.

Досталось и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Ведь за Порошенко [на внеочередных президентских выборах 2014 года] проголосовало более 50%. Люди забыли, что в 2005 году Порошенко был уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности по самым гнусным обвинениям: в коррупции, злоупотреблении властью и так далее", - подчеркнул Азаров.

Более того, Азаров убежден, что Крым "отжали" как раз по вине приходя к власти турчинова и Порошенко.

"Государственный переворот и приход к власти Турчинова и Порошенко были причинами потери Крыма, – это для меня абсолютно понятно. Что касается планов России по отъему Крыма: я не знал таких планов. У нас же все-таки были и спецслужбы, и все остальное. Нам такой информации по состоянию на 28 января 2014 года не предоставляли", - вспомнил беглый премьер-министр.

В то же время в соцсетях украинцы напрочь отказываются верить на слово Азарову.

"Пишоу нахий", - сказала Ирина Игоревна на странице Дмитрия Гордона в Facebook.

"И он решил что мы это схаваем! Именно при нем и Кучме открыто появились олигархи и коррупция в таком виде. Они это все легализовали", - добавила Светлана Юркевич.

"ГЫ))) а изолировался сам эх киля киля))", - добавил Василий Лупинос.

"Виродок рашиський, вся діяльність якого була направлена на підкорення та залежність України Росією! Яскравий приклад, коли людина проживаюча в Україні багато років залишається поборником Руського миру та його інтересів!", - убежден Валентин Тарасов.

"Я считаю,что нет смысла брать интервью у таких деятелей,как этот старый пророссийский ящер..Он все равно не скажет правды и будет тянуть на себя одеяло, оправдывая себя и своих подельников из партии регионов..", - убеждена Гойчук Елена.

"Поразительно тупой человек как он работал премьер министром позор для Украины. Он так ничего и не понял", - считает Тимур Исаев.

Читайте также"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет" Напомним, ранее беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в видеообращении выдал очередной фейк о бандеровцах и карателях, которые бесчинствуют на западной Украине, а 70 лет назад вообще истребляли людей.

Азаров по-своему интерпретировал детскую военизированную игру Криївка УПА-2019, которая состоялась с 13 по 15 сентября в Збаражском районе Тернопольской области. Его спич обнародован в YouTube.

"Члены моей семьи жили в Западной Украине, во Львовской области, и много мне рассказывали об этих зверствах! Когда присылали из Донецка, например, молодую девочку, медврача или медработника, медсестру, и она, месяц отработав, ее находили со вспоротым животом, изнасилованной и зверски убитой! И такие случаи были не единичны!" – рассказал Азаров.