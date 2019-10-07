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"Гадина врет и не заикается":"гнусная престарелая сволочь" Азаров шокировал "нафталином" - видео

7 октября 2019, 16:40

Бывший премьер-министр Украины назвал роковую ошибку своего патрона Виктора Януковича.

Азаров шокировал Сеть нафталиновым пониманием экономики
Азаров шокировал Сеть нафталиновым пониманием экономики / скриншот

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в Россию и ранее начал "скыглыть" в Сети, поставил на уши украинцев своим внезапным откровением о судьбе Украины.

Бывший глава Кабмина прослезился, когда вспомнил Донбасс.

"Проходит российский конкурс "Голос", выступал шахтер из Макеевки и пел украинские народные песни, и так пел - ему аплодировали, я аплодировал, у меня слезы, грубо говоря, текли. И он стал победителем этого конкурса", - сказал Азаров и интервью Дмитрий Гордону.

Кроме того, Николай Янович не сдержался, и назвал роковую ошибку своего бывшего патрона Виктора Януковича.

"Он не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота", - убежден Азаров.

Отметим, украинское общество не было готово к слезам беглого премьер-министра, поэтому "встретило" его интервью критикой и воспоминаниями о его былых "достижениях".

"ДедАзар давно "поехал"- в изгнании капустка не растёт!!!", - отметил Константин Климашенко.

"А Гордон - це ж сором... Кращій прем'єр-міністр за всі часи. Це просто дно. Я щиро бажаю цьому старцю померти в агонії і бути закопаним як анонім десь в донецькій лісопосадці...", - высказался Андрей Сирадчук.

"Як зворушливо! Так любив Україну, що серед перших втік і ховається. Раша тобі вітчизна. Поживеш серед подібних тобі. Найкраща кара)", - отметила Катерина Шушпанова.

"Взагалі то пулі та гранати були у активістів, але Петру та Пашинським цього було замало і вони вирішили ще снайперів покликати на допомогу", - заявил Евгений Пархоменко.

"Гнусная престарелая сволочь", - убежден Дмитрий Серебренников.

"Какая гадина", - добавила Наталия Олюч.

"Ця скотина бреше і не заікається ! Медалі за Крим готувалися зарання, а укр спецслужбами керували громадяни Росії. І ця скотина все знала! І розстріл людей може і не вигідний Янику, а от Рашці було ой як вигідно хаос в Україні для вторгнення і окупації. Вониж по Дніпру Новоросію будували", - возмутилась Елена Смык.

"А что еще мог сказть мафиозный бывший премьер??? От него так и несет коррупцией, а кроме того несет нафталинным пониманием экономических проблем Украины", - подчеркнул Тофик Алиев.

"А на фига Украина должна слушать КРОВОСИСИ Азирова?", - вопрошает Нина Фурсова.

Читайте также"Батя, возвращайся": суд снял арест с вертолетной площадки ЯнуковичаНапомним, ранее беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в видеообращении выдал очередной фейк о бандеровцах и карателях, которые бесчинствуют на западной Украине, а 70 лет назад вообще истребляли людей.

Азаров по-своему интерпретировал детскую военизированную игру Криївка УПА-2019, которая состоялась с 13 по 15 сентября в Збаражском районе Тернопольской области. Его спич обнародован в YouTube.

"Члены моей семьи жили в Западной Украине, во Львовской области, и много мне рассказывали об этих зверствах! Когда присылали из Донецка, например, молодую девочку, медврача или медработника, медсестру, и она, месяц отработав, ее находили со вспоротым животом, изнасилованной и зверски убитой! И такие случаи были не единичны!" – рассказал Азаров.

Майдан Виктор Янукович Николай Азаров Дмитрий Гордон новости Украины
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