"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"

Николай Азаров начал ныть в Сети / УНИАН

Поздно вечером 23 августа бывший глава Кабмина Николай Азаров, которого ранее ГПУ вызвала на допрос, заявил, что Украина вымирает.

По словам Азарова, население Украины постоянно сокращается, а смертность растет. Кроме того, в стране падает рождаемость, а показатели здравоохранения сдают.

"Итоги Независимости – Украина вымирает Население Украины сокращается, смертность растет, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются. За первое полугодие население сократилось почти на 150 тысяч", — сообщил Азаров на своей страничке в Twitter.

При этом бывший чиновник не уточнил, откуда у него такая информация. "Украина вымирает", — заключил Азаров.

Отметим, что в комментариях под сообщением Николая Яновича кто-то заметил, что "коля тоже скоро умрет".

"Конечно, Украина вымирает, а как вы еще ожидали? Направить стопы на Запад, поклониться сатане, внимать дьявольскому отродью НАТО, с его приказами наступать на Донбасс, подчиниться управлению их золотого теленка МВФ, породниться с мамоной, убивать своих братьев!", - высказалась Галина Дадонова.

"Хорошо, шо тьі успел свалить, не скигли", - добавила некая Марина.

"Да недождешся , гівнюк! Слава Україні! Смерть ворогам!", - подчеркнул некто Евгений.

"Киля вспомнил свое чудесное премьерство, когда он за несколько лет профигачил весь золотовалютный резерв Украины и 32 млрд МВФ, очень расстроился и запылал своим пердаком", - высказался Владимир Спивак.

"Да что ты пи*дишь опять пахло", - отметил некто под ником Сергеевич.

"Старый х*й. При тебе в 13 году сократилось на 400 тис", - возмутился Федоров.

"Коля, отъ*бись уже от Украины, переживальщикх*ев. Мало наворовал у населения Украины, хочешь ещё? Ты вроде из Калуги, вот туда вали и там воруй. Или там не дадут, там уже все занято?)))", - оставила комментарий некая Людмила.

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"Ну вот! Наконец-то! Прямо сейчас! Кушайте! Не подавитесь... Р.S. А Яныча, судя по его позе в кресле, долго били перед интервью", - прокомментировал интервью опального экс-премьера на украинском ТВ политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.