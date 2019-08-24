"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"

Азаров заявил, что Украина вымирает. Но "Коля тоже скоро умрет".
Поздно вечером 23 августа бывший глава Кабмина Николай Азаров, которого ранее ГПУ вызвала на допрос, заявил, что Украина вымирает.
По словам Азарова, население Украины постоянно сокращается, а смертность растет. Кроме того, в стране падает рождаемость, а показатели здравоохранения сдают.
"Итоги Независимости – Украина вымирает Население Украины сокращается, смертность растет, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются. За первое полугодие население сократилось почти на 150 тысяч", — сообщил Азаров на своей страничке в Twitter.
При этом бывший чиновник не уточнил, откуда у него такая информация. "Украина вымирает", — заключил Азаров.
Отметим, что в комментариях под сообщением Николая Яновича кто-то заметил, что "коля тоже скоро умрет".
"Конечно, Украина вымирает, а как вы еще ожидали? Направить стопы на Запад, поклониться сатане, внимать дьявольскому отродью НАТО, с его приказами наступать на Донбасс, подчиниться управлению их золотого теленка МВФ, породниться с мамоной, убивать своих братьев!", - высказалась Галина Дадонова.
"Хорошо, шо тьі успел свалить, не скигли", - добавила некая Марина.
"Да недождешся , гівнюк! Слава Україні! Смерть ворогам!", - подчеркнул некто Евгений.
"Киля вспомнил свое чудесное премьерство, когда он за несколько лет профигачил весь золотовалютный резерв Украины и 32 млрд МВФ, очень расстроился и запылал своим пердаком", - высказался Владимир Спивак.
"Да что ты пи*дишь опять пахло", - отметил некто под ником Сергеевич.
"Старый х*й. При тебе в 13 году сократилось на 400 тис", - возмутился Федоров.
"Коля, отъ*бись уже от Украины, переживальщикх*ев. Мало наворовал у населения Украины, хочешь ещё? Ты вроде из Калуги, вот туда вали и там воруй. Или там не дадут, там уже все занято?)))", - оставила комментарий некая Людмила.
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