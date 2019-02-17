"Бимба" возвращается": украинский телеканал "отличился" эксклюзивом с Азаровым

Николай Азаров вынырнул на украинском ТВ / Reuters

Телеканал 112 Украина показал эксклюзивное интервью с беглым экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

Откровения Азарова вышли под пафосным названием "Большое интервью", которое взял у беглеца журналист Павел Кужеев.

"Ну вот! Наконец-то! Прямо сейчас! Кушайте! Не подавитесь... Р.S. А Яныча, судя по его позе в кресле, долго били перед интервью", - прокомментировал интервью опального экс-премьера на украинском ТВ политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

/ Скриншот 112 Украина

Отметим, что появление Азарова в эфире украинского телевидения вызвало бурю возмущения в Сети:

"Та навіть серед вати він немає ніякого рейтингу. Це збитий льотчик. А в Україні його чекає тільки в'язниця. Рейтиги азірова, це брехня гебельсTV", "Интересно, чтобы сделали с журналистом в 1943 году в СССРии, если бы он взял интервью у Власова?", "Дно", "Вытащили из шкафа пропавшего нафталином старого лиса", "Каналізація", "Ждём интервью с януковичем и с путиным. а чотакова? "альтернативное мнение", блд", "Бимба" возвращается", - комментируют пользователи появление Азарова на украинском ТВ.

Напомним, ранее Генпрокуратура вызвала экс-премьер-министра Николая Азарова на допрос.