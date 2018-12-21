Снятие санкций с Азарова: в ГПУ объяснили, в чем перемога

С Азарова сняли санкции. С его счетов - нет / УНИАН

Несмотря на то, что решением Европейского суда аннулированы санкции, которые были введены в 2014-2015 годах против беглого экс-премьера Украины Николая Азарова – активы чиновника в Украине и за рубежом продолжают находиться под арестом.

При этом "отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского Союза", заверили в ГПУ.

Читайте такжеЖурналист объяснил, почему ЕС не ужесточил санкции против России"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружение) времен Виктора Януковича, в том числе Николая Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств, как в Украине, так и за рубежом", – пояснил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко у себя в Facebook.

Он подчеркнул, что независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии активы будут арестованы и далее – в рамках уголовных производств. На сегодня административные санкции ЕС наложены на 13 украинских экс-чиновников, санкции Швейцарии – на 18 человек.

"Указанные активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующего решения суда", – добавил Лысенко.

facebook.com/lysenko.andrii

Напомним, 19 декабря в Швейцарии Федеральный совет (правительство) решил еще на год продлить заморозку активов бывшего президента Украины-беглеца Виктора Януковича и его окружения.

Ранее Генпрокуратура вызывала Николая Азарова на допрос.

Как известно, в апреле суд Евросоюза отказался отменять санкции против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова.

Сам Азаров в апреле 2018 года анонсировал свое возвращение в Украину. Бывший премьер даже дал обещание немедленно изменить политический курс Украины сразу после своего возвращения.