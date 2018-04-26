"Пора домой". В Москве Азаров и компания анонсировали возвращение в Украину

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и некоторые другие топ-чиновники времен президенства Януковича на пресс-конференции в Москве озвучили планы по возвращению в страну.

"Мы обязательно вернемся в нашу страну. Можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден", – цитирует Азарова "Украинская правда".

Бывший премьер даже дал обещание немедленно изменить политический курс Украины сразу после своего возвращения.

Его поддержал и экс-глава МВД Виталий Захарченко. "Я очень тесно связан с Украиной. Активные годы отдал этой стране. И, безусловно, свое будущее, и политическое в том числе, я с этой страной связываю", – сказал он.

Третим на пресс-конференции выстуил бывший командующий внутренними войсками украинского МВД Станислав Шуляк. Он заявил, что желает вернуться в Украину, с "георгиевской лентой" и "красным знанемем - гордостью страны".

Напомним, ранее суд одобрал у беглого экс-министра Захарченко земельный участок под Киевом.