Европейский суд снял санкции против Азарова

Николай Азаров / Reuters

Решением Европейского суда аннулированы санкции, которые были введены в 2014-2015 годах против беглого экс-премьера Украины Николая Азарова.

Соответствующее решение было принято Четвертой палатой Суда Евросоюза, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В соответствии с обнародованным решением, суд "аннулировал решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года (решение (CFSP) 2015/364), которым были внесены изменения в решение 2014/119/CFSP относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и учреждений с учетом ситуации в Украине, и Регламент Совета ЕС от 5 марта 2015 года (2015/357) в той части, в которой они касаются Николая Яновича Азарова".

Кроме того, Совет ЕС возместит расходы адвокатов Азарова на всех этапах судебного рассмотрения их ходатайства.

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Отметим, что в соответствии с решением Суда ЕС, действующие санкции Евросоюза против Азарова, введенные в 2016 году, остаются в силе.

Ранее Генпрокуратура вызывала Николая Азарова на допрос.

Как известно, в апреле суд Евросоюза отказался отменять санкции против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова.

Сам Азаров в апреле 2018 года анонсировал свое возвращение в Украину. Бывший премьер даже дал обещание немедленно изменить политический курс Украины сразу после своего возвращения.