Азарова позвали на допрос

18 сентября 2018, 18:24

Повестки также получили экс-генпрокурор Виктор Пшонка с сыном Артемом и другие политические деятели.

Азаров
Азарова вызвали на допрос / 112.ua

Украинская Генпрокуратура вызвала экс-премьер-министра Николая Азарова на допрос. Тот состоится 1 октября, сообщается на сайте ведомства.

Повестки также получили экс-генпрокурор Виктор Пшонка с сыном Артемом, бывший депутат Юрий Иванющенко и бывший глава Госкомитета финмониторинга Сергей Гуржего.

ГПУ намерена задать им вопросы касательно "уголовного производства №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины".

В рамках этого же уголовного дела расследуется деятельность преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем.

Напомним, суд Евросоюза отказался отменять санкции против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова. Решение опубликовано на сайте суда.

Сам Азаров в апреле 2018 года анонсировал свое возвращение в Украину. Бывший премьер даже дал обещание немедленно изменить политический курс Украины сразу после своего возвращения.

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