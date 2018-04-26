Суд ЕС принял решение по исключению Азарова из санкционного списка

Суд Евросоюза отказался отменять санкции против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, который недавно анонсировал возвращение в Украину.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Азарову также велено возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС по этому делу.

Азаров ранее пытался оспорить эти санкции. Его защита утверждала, что при их введении были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека: их активы были заморожены.

В санкционный список помимо Януковичп и Азарова попали экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, олигарх Сергей Курченко.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.