В Швейцарии приняли важное решение по активам Януковича и Ко

Правительство Швейцарии продлило заморозку активов Виктора Януковича и Ко / Скриншот

В среду, 19 декабря, в Швейцарии Федеральный совет (правительство) решило еще на год продлить заморозку активов бывшего президента Украины-беглеца Виктора Януковича и его окружения.

Правительство решило продлили заморозку активов для поддержки правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной, говорится в Twitter-аккаунте посольства Швейцарии в Украине.

"…Федеральный совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов… президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения…", — отмечается в сообщении.

Правительство Швейцарии продлило заморозку активов Виктора Януковича и Ко / Скриншот с twitter.com/swissua

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвинили в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

Беглеца объявили в розыск в Украине, также он находится в международном розыске. Сейчас его разыскивает Интерпол. США и страны ЕС наказали Януковича ограничительными мерами — запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.