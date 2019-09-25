"Мне рассказывали о зверствах": Азаров отличился новым перлом о карателях

Николай Азаров выдал новый перл о карателях / УНИАН

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в видеообращении выдал очередной фейк о бандеровцах и карателях, которые бесчинствуют на западной Украине, а 70 лет назад вообще истребляли людей.

Азаров по-своему интерпретировал детскую военизированную игру Криївка УПА-2019, которая состоялась с 13 по 15 сентября в Збаражском районе Тернопольской области. Его спич обнародован в YouTube.

В мероприятии принимают участие подростки от 13 до 18 лет, а для более младших детей необходимо письменное согласие родителей. Детей делят на три группы - бандеровцы, сотрудники НКВД и мирное население, а затем участники вычисляют предателей. Затем дети знакомятся с историей УПА, играют в настольные игры, стреляют в тире, слушают лекции.

Однако Азаров воспринял игру буквально. И заявил, что ранее на территории западной Украины посредством подобной игры истребляли людей.

"Члены моей семьи жили в Западной Украине, во Львовской области, и много мне рассказывали об этих зверствах! Когда присылали из Донецка, например, молодую девочку, медврача или медработника, медсестру, и она, месяц отработав, ее находили со вспоротым животом, изнасилованной и зверски убитой! И такие случаи были не единичны!" – рассказал Азаров, комментируя фейковое сообщение о патриотической игре Криївка УПА.

Напомним, ранее украинский телеканал "отличился" эксклюзивом с Азаровым. Откровения Азарова вышли под пафосным названием "Большое интервью", которое взял у беглеца журналист Павел Кужеев.