В Харькове прогремел взрыв, есть жертва: что рвануло

В Харькове в квартире произошел взрыв, погиб человек / Скриншот с hk.npu.gov.ua

В воскресенье, 26 января, в Московском районе Харькова в квартире одного из домов произошел взрыв, погиб мужчина.

В взрыв произошел в доме, расположенном на ул. Светлой, жертвой оказался 63-летний житель квартиры, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Специалисты пришли к выводам, что в квартире взорвалась граната РГД-5, и из-за этого погиб мужчина. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина высказывал намерения свести счеты с жизнью.

После взрыва и гибели мужчины решался вопрос относительно начала производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Одессы во время застолья произошел взрыв, пострадали три человека. В полиции сообщили, что в общежитии злоумышленник метнул гранату и скрылся.