В Харькове прогремел взрыв, есть жертва: что рвануло

Взрыв в Харькове произошел в воскресенье в Московском районе города.
В воскресенье, 26 января, в Московском районе Харькова в квартире одного из домов произошел взрыв, погиб мужчина.
В взрыв произошел в доме, расположенном на ул. Светлой, жертвой оказался 63-летний житель квартиры, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Специалисты пришли к выводам, что в квартире взорвалась граната РГД-5, и из-за этого погиб мужчина. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
По предварительным данным правоохранителей, мужчина высказывал намерения свести счеты с жизнью.
После взрыва и гибели мужчины решался вопрос относительно начала производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, с пометкой "самоубийство".
Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Одессы во время застолья произошел взрыв, пострадали три человека. В полиции сообщили, что в общежитии злоумышленник метнул гранату и скрылся.