Взрыв в общежитии Одессы: ранены три человека

В общежитии Одессы взорвали гранату / Фото Нацполиции

В одном из общежитий Одессы прогремел взрыв - инцидент произошел во время праздничного застолья. В результате травмы получили три человека.

О взрыве в одесском общежитии сообщила полиция области во вторник, 7 января. По предварительным данным, трое мужчин употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к ним присоединился еще один сосед, с которым время от времени возникали бытовые ссоры. В этот раз застолье снова закончилось крнфликтом.

"Незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - сообщили в полиции.

На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. Трое мужчин получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Напомним, в жилом доме в Полтавской области прогремел ужасный взрыв. В результате погиб один человек, еще один - получил ожоги.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Мукачево Закарпатской области неизвестные обстреляли жилой дом из ручного гранатомета. Основной удар пришелся на высокий бетонный забор. Жертв в результате вооруженной атаки по счастливой случайности нет. Однако полностью разрушен забор домовладения.