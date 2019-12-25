В Полтавской области прогремел жуткий взрыв: есть жертва

В жилом доме в Полтавской области прогремел ужасный взрыв. В результате погиб один человек, еще один получил ожоги.

По информации спасателей, инцидент произошел накануне около полуночи. В Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Спасателям звонили соседи, которые услышали взрыв.

"Взрывом и огнем уничтожен жилой дом. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Ущерб и причины происшествия устанавливаются.

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