Повреждены окна и двери: в многоэтажке Львова прогремел мощный взрыв

Пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

Во Львове прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Шевченковском районе. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 21 декабря.

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, около 13:00 поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир двенадцатиэтажки по улице Шевченко. В результате инцидента были повреждены окна, двери и наружная облицовка дома.

Помимо этого, пострадал мужчина 1970 года рождения, который является владельцем квартиры. Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица, шеи, верхних и нижних конечностей второй и третей степени.

Сообщается, что причиной взрыва стало то, что мужчина попытался самостоятельно настроить газовый котел.

Как ранее сообщал Главред, в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажке, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, людей эвакуировали. В результате пожара погибли мужчина и женщина.