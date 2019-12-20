В Киеве горит 16-этажный дом: проводится эвакуация, есть погибшие

В Киеве горит многоэтажный дом / Фото: ГСЧС

В Киеве в 16-этажном доме вечером 20 декабря вспыхнул серьезный пожар. Возгорание произошло в многоэтажке под номером шесть по переулку Квитневом на Мостицком массиве в Подольском районе.

"На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей. В 21:19 бойцы локализовали пожар. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

По словам сотрудников службы, пожарным удалось спасти четыре человека и 15 успешно эвакуировать. В одной из квартир были обнаружены два трупа.

На месте инцидента работает десять единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Причина пожара устанавливается следствием.

Как ранее сообщалось, в Одессе пожар с 16 погибшими в колледже начался в кабинете заведующего отделением данного учебного заведения.

Напомним, одесских ГСЧСников обвиняют в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе, где недавно был пожар, унесший жизни 16 человек.