Пожар в Одессе: в сгоревшем колледже не было пожарной сигнализации

Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря / Фото dumskaya.net

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря вспыхнул смертельный пожар, не было пожарной сигнализации.

Об этом Чечеткин сообщил на брифинге в Одессе, куда он приехал вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются украинские пожарники, это пожарные лестницы – в Украине их не производят, передает 24 канал. У одесских пожарных есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник. При этом у них нет надувных батутов – на них могут спрыгивать люди из горящих домов. Чечеткин отметил, что в Украине - всего пять таких батутов в других областях. При этом, по опыту европейских стран, эффективность надувных батутов как средств спасения жизни не высокая.

Ранее одесские пожарные заявили, что быстро прибыли на место инцидента, однако подвело отсутствие профессионального оснащения. По их словам, такого большого количества жертв можно было избежать.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 8 декабря прибыл с визитом в Одессу, сообщил, что последняя проверка в здании, где располагалось учебное заведение, проводилась пять лет назад. Глава Кабмина заверил, что правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры уже 10 января 2020 года. Кроме того, Гончарук инициировал увольнение начальника регионального главка ГосЧС и одного из его заместителей.

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Как сообщал Главред, число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек. По состоянию на утро понедельника, 9 декабря, спасатели нашли тела еще двоих человек. В больницах сейчас остается девять человек: трое студентов и шестеро взрослых, в том числе пять сотрудников ГосЧС.